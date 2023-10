Keifestival Lichtenvoorde presenteert internationale artiesten

LICHTENVOORDE – Het Keifestival in Lichtenvoorde staat weer voor de deur. Op 28 oktober, de laatste zaterdag van deze maand, opent het festival voor de 36ste keer zijn poorten. Met een traditie die teruggaat tot 1986, trekt dit jaarlijkse muziekevenement talloze fans uit de omgeving en daarbuiten. Deze editie belooft een gevarieerd aanbod met artiesten uit Schotland, Amerika en meer.

Het evenement, dat zich verspreidt over tien locaties in het centrum van Lichtenvoorde, biedt twintig acts om uit te kiezen. Van ‘Oud Goud’ in café de Kruup tot tributeband The Metallicas in zaal Den Diek, er is voor elk wat wils. De avond begint om 20:00 uur bij Zaal Den Diek en gaat door tot in de vroege uren. Bovendien krijgen feestgangers een extra uur dankzij de klok die wordt verzet.

Hoogtepunten zijn onder andere een Schotse akoestische punkband in Café de Kletskop en de Ameezing Concertainer karaokebar. Andere acts zijn Money and the man, Nick Gusman and the Coyotes (USA) en Hilltop Howlers.

Tickets zijn nu verkrijgbaar. Voorverkoopkaarten kosten 22,50 euro en zijn te koop bij Westernman Jeans & Casuals in Lichtenvoorde of online op keifestival.eventgoose.com. Op de dag van het evenement zijn tickets te koop voor 25 euro. Speciale jeugdkaarten zijn online beschikbaar voor 17,50 euro.

