Koninklijke Erepenning voor Fanfare St. Antonius Vragender

VRAGENDER – Op zaterdag 28 oktober 2023 heeft burgemeester Annette Bronsvoort van de de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan Fanfare St. Antonius in Vragender. Deze eervolle onderscheiding werd gepresenteerd ter viering van hun 75-jarig bestaan. Het Koninklijk Besluit van 27 juni 2023 bevestigt de toekenning van deze Erepenning, waarbij de nadruk wordt gelegd op de significante culturele en maatschappelijke bijdragen van de fanfare. Bovendien wordt hun verbindende rol in de gemeenschap van Vragender benadrukt.

Sinds de oprichting in oktober 1948 heeft Fanfare St. Antonius Vragender zich onmisbaar gemaakt in de dorpsgemeenschap. Gedurende 75 jaar heeft de fanfare bijgedragen aan muzikale omlijstingen van diverse dorpsactiviteiten, waaronder de kermis, carnaval, Sinterklaas-intocht, en herdenkingen.

De Koninklijke Erepenning is een prestigieus ereteken dat kan worden uitgereikt aan verenigingen, stichtingen, of instellingen ter erkenning van hun buitengewone verdiensten. Het representeert de waardering van de Koning voor deze instellingen. De Erepenning wordt met name verleend bij het vieren van het 50-jarig bestaan of elk daaropvolgend 25-jarig jubileum.

