Maak zelf een film met een greenscreen bij BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 9 november om 15.00 uur kun je in het BIEBlab zelf een film maken met behulp van een greenscreen. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken. De deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Greenscreen film maken

In dit BIEBlab maken we samen een kort filmverhaal met verschillende scenes. De scenes worden gemaakt in groepjes en uitgevoerd voor een greenscreen. Door middel van een speciale app kiezen we daarna achtergronden en special effects bij het verhaal.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

Bron(nen) & Afbeelding(en)