Online Webinar over Mediawijsheid voor Ouders en Opvoeders in de Achterhoek

ACHTERHOEK – Tijdens de Week van de Mediawijsheid organiseert de bibliotheek op maandagavond 13 november, van 20.00-21.00 uur een online Webinar voor ouders en opvoeders over hoe je kinderen leert je social te gedragen op online kanalen. Het webinar wordt gegeven door Denise Bontje van Mediasmarties.nl en is gratis te volgen. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/webinar

Week van de Mediawijsheid

Van 10 tot en met 17 november 2023 vindt de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid plaats. Online zijn we constant met elkaar in contact. Zonder erover na te denken en met een scherm tussen ons in, is ook een kwetsende reactie snel geplaatst. Moeten we het altijd met elkaar eens zijn? Zeker niet. Maar er is een grens. Het pesten, delen en kwetsen online moet stoppen. Ja toch? Daarom zeggen we dit jaar #hierniet.

Webinar

Het is belangrijk dat kinderen leren hoe ze zich sociaal kunnen gedragen online. Maar wat houdt dat dan in en hoe begeleid je kinderen? Het Webinar is bedoeld voor (groot)ouders met (klein-)kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Natuurlijk kunnen ook leerkrachten deelnemen. Het Webinar vindt plaats op maandag 13 november 2023 van 20.00 – 21.00 uur. Tijdens het Webinar geeft Denise Bontje (Mediasmarties.nl) handvatten die je als (groot-)ouder kunt gebruiken om je (klein-)kind te begeleiden bij mediagebruik online.

Bron(nen) & Afbeelding(en)