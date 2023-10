Ontdek jouw nieuwe uitdaging tijdens de open avond van het Grensland College

WINTERSWIJK – Studeren naast je baan om beter te worden in je werk óf om juist een hele andere weg in te slaan: het kan met de Associate degrees bij het Grensland College. Op woensdag 15 november krijg je tijdens de open avond een kijkje in de keuken van vijf verschillende Ad-opleidingen: Engineering, Logistiek (Ad Logistics Management), Management, Pedagogisch Educatief Professional en Sociaal Werk. Ook worden er die avond gloednieuwe opleidingen gepresenteerd.

Het Grensland College is een samenwerkingsverband van het Graafschap College, HAN, Saxion en Iselinge Hogeschool en biedt tweejarige deeltijd hbo-opleidingen aan, de zogeheten Associate degrees. Projectmanager Alexander van der Graaff vertelt: “Een Associate degree is een tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding, die je perfect kunt combineren met je baan. Eigenlijk is de Ad het kleine broertje van de vierjarige bachelor. De opleidingen zijn enorm in trek bij mbo-4-studenten die willen gaan werken én doorstuderen tegelijk en bij werknemers die zich willen om, her- of bijscholen naast hun baan.” Kortom: een Ad is de snelste route naar een hbo-diploma!

Studeren in de buurt

De grootste voordelen die huidige Grensland College-studenten noemen, zijn de kleinschaligheid en het persoonlijke onderwijs en de korte afstand tussen hun studeer- en werkplek. “We kiezen bewust voor centrale onderwijslocaties in de Achterhoek, zodat die goed bereikbaar zijn voor werknemers in de regio”, aldus Alexander.

De eerste Ad Management-studenten hebben inmiddels hun diploma binnen. Zo ook Jurriën Neerhof, die bij Kleventa in Lichtenvoorde werkt. Tijdens zijn opleiding merkte hij dat hij zijn nieuwe kennis en vaardigheden meteen in kon zetten in zijn werk. Ook als persoon groeide hij: “De Ad Management daagt je uit om over je eigen overtuigingen na te denken en die bij te stellen waar nodig”, aldus Jurriën. “Daardoor was de opleiding een waardevolle investering voor mijn organisatie, maar ook zeker voor mezelf!”

Meteen aan de slag

Geïnteresseerd in één van de Ad’s? Dan kun je in februari al instromen bij bijvoorbeeld de Ad Pedagogisch Educatief Professional of de Ad Sociaal Werk.

Ben jij of is jouw bedrijf nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van een deeltijd hbo-opleiding in de Achterhoek? En ben je benieuwd welke nieuwe opleidingen het Grensland College verkent? Meld je op www.grenslandcollege.nl aan voor de open avond in Winterswijk op 15 november van 17.00 tot 21.00 uur.

