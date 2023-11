“Project ‘Ontmoeten’: Gerrit Komrij College Zet In op Cultuur en Generatieverbinding”

WINTERSWIJK – Het Gerrit Komrij College, genoemd naar een van Nederlands vooraanstaande dichters, opent zijn deuren voor een uniek initiatief dat de kloof tussen jong en oud overbrugt. In samenwerking met het Boogie Woogie Cultuurcentrum start op 15 november het project ‘Ontmoeten’, een serie interactieve workshops die de rijke literaire erfenis van Gerrit Komrij tot leven brengen.

Meer dan 30 enthousiaste leerlingen staan klaar om senioren uit Winterswijk en omgeving te verwelkomen. Samen duiken zij in een wereld waar poëzie, beeldende kunst en muziek elkaar ontmoeten, gevoed door de woorden van Komrij zelf. Dit project is niet alleen een eerbetoon aan de dichter, maar ook een viering van lokale cultuur en het delen van ervaringen over generaties heen.

De workshops, die plaatsvinden tijdens schooluren, zullen leiden tot een verrijkte kennis van literatuur en een nieuwe kijk op de culturele identiteit van de regio. Een zorgvuldig geselecteerde collectie gedichten zet de toon voor deze ontmoetingen, die op hun beurt weer uitmonden in creatieve uitingen. Van het analyseren van teksten tot het creëren van raps en beeldende kunst, elke activiteit is ontworpen om dialoog, creativiteit en begrip te stimuleren.

Het traject sluit af met een feestelijke presentatie op 21 december in het Boogie Woogie Cultuurcentrum, waar de resultaten van deze bijzondere samenwerking tentoongesteld worden. Deze presentatie is niet alleen een showcase van nieuw werk, maar ook een symbolische brug tussen de jongere en oudere generatie van Winterswijk.

Voor senioren die deze unieke kans niet willen missen, de deuren staan nog open. Zonder kosten kunt u deel uitmaken van dit project. Aanmeldingen worden nog tot 9 november geaccepteerd. Voor meer informatie of om u aan te melden, neem contact op met Ira Wunnekink via ira@boogiewoogie.nl of bel 06 2515 5359. Mis deze kans niet om deel uit te maken van een verrijkende culturele uitwisseling.

