Rouwmaat Doneert Meer Dan € 20.000 Aan Goede Doelen in de Regio

GROENLO – Rouwmaat heeft een gift van ruim € 20.000 verdeeld over verschillende regionale goede doelen. Deze bijdrage is het resultaat van een inzameling tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van het bedrijf.

Achterhoekse en Twentse afdelingen van Stichting Leergeld, De Voedselbank, De Zonnebloem, Dierencentrum Achterhoek en het Oranjefonds zijn de begunstigden van deze genereuze bijdrage. De fondsenwerving vond plaats tijdens het jubileumweekend van Rouwmaat in september. Elco Rouwmaat gaf aan dat, hoewel het jubileum een gelegenheid tot vieren was, het bedrijf zich bewust is van de uitdagingen waarmee sommigen in de samenleving worden geconfronteerd. In plaats van cadeaus te ontvangen, vroeg het bedrijf hun zakelijke relaties om een donatie aan een goed doel van hun keuze te overwegen.

Stichting Leergeld Oost Achterhoek, De Voedselbank Oost-Achterhoek en Midden-Twente, De Zonnebloem en Dierencentrum Achterhoek hebben de impact benadrukt die dergelijke bijdragen hebben op hun respectievelijke missies. Het Oranjefonds, dat zich inzet voor een betrokken samenleving, zal de gedoneerde middelen ook gebruiken om hun doelen verder te bevorderen.

Rouwmaat erkent het belang van hun regionale inzet. Hans Rouwmaat merkte op: “We wilden graag iets doen voor diverse doelgroepen in de regio waarin wij zelf werken.”

