Streektaalsymposium op 8 november in het teken van educatiepakket ‘Plat veur Potwottels’

ACHTERHOEK – Erfgoedcentrum Achterhoeks en Liemers (ECAL) zet zich al geruime tijd in om de streektaal te behouden en te bevorderen door middel van diverse educatieve projecten. Van volwassenen tot basisschoolkinderen en zelfs mbo-studenten, ECAL heeft tal van initiatieven ondernomen om het Achterhoeks levend te houden. Echter, educatief materiaal voor de allerjongsten ontbrak nog in dit rijtje. Tot nu, want tijdens het jaarlijkse streektaalsymposium op 8 november in Eibergen wordt ‘Plat veur Potwottels’ gelanceerd: een educatiepakket dat gratis beschikbaar wordt gesteld voor kinderen van 2 tot 5 jaar.

Het educatiepakket ‘Plat veur Potwottels’ omvat verschillende voorlees- en doeboekjes met gespreksstof, knutselmateriaal, spelletjes, een uitgebreide zoekplaatposter en speciaal ontwikkelde liedjes. Het grootste deel van het materiaal is uiteraard in de Achterhoekse streektaal. Dit pakket is geschikt voor kinderen in kinderdagverblijven, speelleergroepen, bij gastouders, in groep 1 en 2 van de basisschool, en voor bibliotheken die op een leuke en speelse manier de Achterhoekse streektaal willen overbrengen aan kinderen. Dankzij de financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland is het educatiepakket kosteloos verkrijgbaar bij ECAL. Op verzoek is er zelfs een ‘voorleespen’ beschikbaar, waarmee de potwottels plaatjes kunnen aanwijzen en de Achterhoekse uitspraak kunnen laten horen en oefenen. Dit is handig voor begeleiders die de streektaal zelf niet beheersen. Ouders en grootouders kunnen de boekjes uit het pakket in de toekomst bestellen bij ECAL.

Streektaalsymposium

Het jaarlijkse streektaalsymposium van het Erfgoedcentrum vindt plaats op woensdagmiddag 8 november van 15.00 uur tot 17.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur) bij Hof van Eckberge in Eibergen. Dit evenement staat volledig in het teken van ‘Plat veur Potwottels’. Gastheer Frans Miggelbrink zal experts, professionals en geïnteresseerden verwelkomen die vanuit hun expertise, werkervaring of interesse spreken over het belang van het aanleren van streektaal aan jonge kinderen. Hoogleraar Taalcultuur Leonie Cornips zal haar onderzoek naar taalcultuur en de verwerving van de eerste en tweede taal door jonge kinderen presenteren. Taalkundig antropoloog Marie Rickert zal vertellen over haar onderzoek naar het gebruik van (streek)taal door kinderen en leraren in kinderopvang en onderwijs in de grensregio. Docent Wouter Marinissen, die veel ervaring heeft met anderstalige kinderen en hun ouders, zal ook zijn inzichten delen. Daarnaast zullen gasten zoals basisschooldocent Bodhi Oonk, Boh Foi Toch-drummer en kinderopvangmedewerker Han Mali, en streektaalfunctionaris Marije Stomps aanwezig zijn om te praten over het belang van streektaal. Tijdens het symposium zal huismuzikant Karin Hukker enkele live Potwottel-liedjes ten gehore brengen.

Het streektaalsymposium ‘Plat veur Potwottels’ is gratis bij te wonen voor iedereen die betrokken is bij jonge kinderen en streektaalonderwijs.

Voor meer informatie en aanmelding, bezoek www.ecal.nu/potwottels.

