Theatervoorstelling ‘T Rommelcafé door Slagwerkgroep Excelsior in Theater de Storm

WINTERSWIJK – De slagwerkgroep van Muziekvereniging Excelsior presenteert op zaterdagavond 9 december een theatervoorstelling in Theater de Storm, getiteld ‘T Rommelcafé. De voorstelling, waarbij het theater wordt omgevormd tot een ritmisch café, kenmerkt zich door slagwerkoptredens en percussie-acts.

Voor deze productie heeft de slagwerkgroep samengewerkt met een professionele theaterregisseur en een groep acteurs. Daarnaast nemen de slagwerkers zelf ook actieve rollen aan binnen de voorstelling. Een speciaal samengestelde decorploeg is verantwoordelijk voor de transformatie van de theaterzaal. De avond wordt verder aangevuld met optredens van een band, blazerssectie en zangers. Muzikale klassiekers van artiesten zoals AC/DC, Macklemore, Chef’Special, Helene Fischer en André Hazes zullen deel uitmaken van het programma. Dinant Duenk zal als barman optreden, Niek KleinJan heeft de rol van maestro en de regie is in handen van Richard Sprokkereef.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Theater de Storm, zowel online via hun website als aan de kassa. De prijs bedraagt €17,50, inclusief garderobe en een pauzedrankje. Donateurs van de vereniging krijgen korting bij aanschaf van maximaal twee kaarten.

