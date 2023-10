Vertoning van de Film ‘Sonny Boy’ met Inleiding door Familiedeskundige

NEEDE – Op dinsdag 14 november om 19.30 uur presenteert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in Neede, als onderdeel van ‘Heel Nederland Leest’, de film ‘Sonny Boy’. Wat deze vertoning bijzonder maakt, is de inleiding verzorgd door Max Nods, de zoon van Waldy Nods (Sonny Boy) en kleinzoon van Waldemar Nods. Kaarten voor deze unieke gelegenheid zijn te reserveren via de officiële website. Ze kunnen ook worden aangeschaft op de website www.oostachterhoek.nl/filmsonnyboy of bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek-vestigingen. Leden van de bibliotheek betalen slechts € 5,00 voor toegang, terwijl niet-leden € 6,00 betalen.

Heel Nederland Leest

Dit jaar staat ‘Heel Nederland Leest’ in het teken van het boek ‘Sonny Boy’, geschreven door Annejet van der Zijl. Gedurende de maand november krijgen alle bezoekers van de bibliotheekvestigingen in de Bibliotheek Oost-Achterhoek een exemplaar van dit boek cadeau, zolang de voorraad strekt.

Film ‘Sonny Boy’

In 2011 werd deze bestseller verfilmd door Maria Peters, met Ricky Koole, Sergio Hasselbaink en Marcel Hensema in de hoofdrollen. De muziek voor de film is gecomponeerd door Henny Vrienten.

Het verhaal speelt zich af in 1928, wanneer de 20-jarige Surinamer Waldemar naar Nederland komt om te studeren. Zijn donkere huidskleur trekt de aandacht en brengt discriminatie met zich mee. Hij komt bij Rika in Den Haag wonen, een vrouw die gescheiden is van haar strenggelovige man Willem vanwege diens affaire met huishoudster Jans. Rika heeft haar vier kinderen (Wim, Jan, Bertha en Henk) meegenomen.

Waldemar en de 17 jaar oudere Rika beginnen een relatie en Rika raakt zwanger. Ze houdt dit geheim en zoekt naarstig naar mogelijkheden voor een illegale abortus, maar bedenkt zich op het laatste moment. Pas als ze vier maanden zwanger is, vertelt ze Waldemar over haar zwangerschap. Dit leidt tot spanningen en een tijdelijke scheiding. Wim en Jan lopen weg en gaan terug naar hun vader Willem, maar Waldemar keert later terug.

Willem biedt Rika aan om samen met hem naar Nederlands-Indië te vertrekken, waar hij een baan heeft gekregen, op voorwaarde dat hij het kind als het zijne zal accepteren. Hij trekt deze aanbieding echter in zodra blijkt dat de vader een donkere huidskleur heeft. Willem eist vervolgens via de rechter de voogdij over Bertha en Henk op, met succes. Hij weigert echtscheiding, waardoor Rika niet met Waldemar kan hertrouwen.

Het kind wordt geboren als een jongen en wordt Waldy genoemd, met de bijnaam ‘Sonny Boy’. Door Rika’s buitenechtelijke relatie en het feit dat deze relatie met een donkere Surinamer is, wordt het gezin uit hun huurwoning gezet.

