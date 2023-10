Winnaar Ondernemersprijs Achterhoek en Talent Award bekend

DOETINCHEM – De Ondernemersprijs Achterhoek is dinsdagavond in het Amphion Theater toegekend aan De Heikamp, terwijl de Talent Award voor startende ondernemers is gewonnen door BeTwice. De tweejaarlijkse prijsuitreiking erkent en viert de innovatie en het succes van Achterhoekse ondernemers.

De Heikamp, een vooruitstrevend bedrijf, onderscheidt zich door een combinatie van horeca, dagrecreatie en landbouw, waarbij ze eigen producten verbouwen. Hierdoor wordt er een korte productieketen gerealiseerd, is er sprake van maatschappelijke betrokkenheid en worden activiteiten voor alle leeftijden aangeboden. BeTwice, een Doetinchems familiebedrijf, laat montage- en assemblagewerkzaamheden uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zet zich in voor inclusiviteit binnen de regio.

Tijdens het evenement werden de genomineerden voor de Ondernemersprijs Achterhoek, namelijk Brekr, Hippe Kippe en De Heikamp, beoordeeld op criteria zoals visie, creatief ondernemerschap en onderscheidend vermogen. Brekr richt zich op stijlvolle e-scooters, terwijl Hippe Kippe trendy dameskleding en accessoires aanbiedt via hun webshop en fysieke winkels.

De avond werd verder verrijkt door inspirerende toespraken van voormalig Olympisch kampioen Kim Lammers, voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof en consultant Arno Folkerts. Muzikale bijdragen waren van zangeres Emma Luca en standup musician Bart Kiers.

Voorzitter van de werkgroep, John Brands, benadrukte het belang van samenwerking voor een bloeiende ondernemersregio. Ook het Amphion Theater en het Graafschap College droegen bij aan het succes van de avond. “Samen het Achterhoekse ondernemerschap vieren is zeer goed gelukt”, aldus juryvoorzitter Susan Bruinsma.

