Zwarte Cross 2024 Introduceert Extra Festivaldag op Donderdag voor Dagbezoekers

LICHTENVOORDE – De Feestfabriek heeft bekendgemaakt dat het Zwarte Cross festival een belangrijke verandering zal ondergaan in 2024. Voor het eerst zal de donderdag, die traditioneel was gereserveerd voor campingbezoekers, ook toegankelijk zijn voor dagbezoekers. Het festivalterrein zal in de namiddag van deze dag openen, met uitzondering van de crossbaan en het Blagenparadijs.

Dit nieuwe initiatief is ontworpen om het festival toegankelijker te maken voor een breder publiek zonder de noodzaak om het terrein te vergroten. Tickets voor deze nieuwe festivaldag zijn geprijsd op € 37,50, wat iets lager is dan reguliere dagkaarten.

Verdere details over de logistiek en de planning zijn ook vrijgegeven. De camping en het Rennerskwartier zullen vroeg in de ochtend openen om verkeerscongestie te minimaliseren. Bovendien zal het Walhalla, een gedeelte exclusief voor campingbezoekers, ook op donderdagochtend openen.

De kaartverkoop voor de Zwarte Cross 2024 start op 18 november om 11.00 uur. Aanmeldingen voor de crossklassen beginnen op 4 november, en leden van de fanclub, Harder!, kunnen hun kaarten vanaf 11 november aanschaffen.