1000 Achterhoekse woningen verduurzaamd met isolatiesubsidie

WEHL – De gezamenlijke isolatiesubsidie van de acht Achterhoekse gemeenten heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: de 1000e uitbetaling van de Isolatie Subsidie Achterhoek. Daarmee zijn inmiddels 1000 huishoudens geholpen bij het isoleren van hun woning.

De regeling ondersteunt inwoners financieel bij het verduurzamen van hun huis, met een bijdrage tot € 2.000,- voor onder meer vloer-, dak- of spouwmuurisolatie. In sommige gevallen dekt dit bedrag zelfs de volledige kosten. De uitvoering ligt bij het Energieloket Achterhoek, dat namens de gemeenten optreedt.

Volgens projectleider Erik Stemerding is het succes groot:

“Elk geïsoleerd huis betekent een lagere energierekening, meer comfort én een duurzamere Achterhoek. Het is mooi om te zien dat zoveel inwoners de subsidie benutten.”

Per september is de regeling verruimd, zodat nog meer inwoners in aanmerking komen. Aanvragen kan eenvoudig via het Energieloket Achterhoek, waar ook persoonlijk advies beschikbaar is.

📅 Sinds: 2023 (lopende regeling)

📍 Achterhoek (8 gemeenten)

💶 Subsidie: tot € 2.000,-

🔗 Aanvragen: energieloketachterhoek.nl/isa | ☎ 0314 820 360 | ✉ info@energieloketachterhoek.nl

