WINTERSWIJK – In Servicetheater Skopein wordt op dinsdag 16 december de bekroonde film Familiar Touch vertoond. De film, gebaseerd op het levensverhaal van de oma van regisseur Sarah Friedland, geeft een ontroerende en verrassend lichte inkijk in het leven van een vrouw met beginnende dementie.

De 80-jarige Ruth verhuist vrijwillig naar een verzorgingshuis, maar worstelt met haar nieuwe omgeving. Herinneringen vervagen, gewoontes verdwijnen en zelfs haar eigen zoon herkent ze niet altijd meer. Toch groeit langzaam een nieuw evenwicht. Ruth vindt steun bij medebewoners en zorgverleners en leert — stap voor stap — te vertrouwen op de warmte om haar heen.

De film werd opgenomen in een Amerikaanse seniorengemeenschap, met echte bewoners in kleine rollen, wat zorgt voor een authentieke en kwetsbare sfeer. Familiar Touch won op het filmfestival van Venetië drie prijzen: beste debuut, beste regisseur en beste actrice.

Volgens programmeur Wim Kottier is iedereen welkom bij Filmhuis Winterswijk: “Er is soms verwarring of je donateur moet zijn om onze films te bezoeken, maar dat is absoluut niet nodig. Onze voorstellingen staan open voor alle filmliefhebbers.”

📅 16 december 2025 — voorstellingen om 16.00, 18.30 en 21.00 uur

📍 Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4–8, Winterswijk

💶 Reguliere filmhuisprijzen

🔗 Reserveren via Skopein: skopein.nl / tel. 0543-521515

