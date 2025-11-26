15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo

70 keer bekeken

GROENLO – Op maandag 22 december 2025 vindt de 15e editie van de sfeervolle Midwinterhoornwandeling plaats. De historische binnenstad vormt opnieuw het decor voor een verlichte route vol muziek, verrassingen en traditie. Deelname is gratis.

De start is tussen 18.30 en 20.00 uur vanaf de Markt. Om 18.30 uur luidt beiaardier Wim Ruessink de avond in met carillonmuziek vanaf de toren van de Oude Calixtuskerk. De organisatie belooft extra veel sfeerverlichting: langs de hele route staan honderden waxinelichtjes die de weg wijzen.

Tijdens de tocht ontmoeten deelnemers zo’n 25 midwinterhoornblazers, die op verrassende plekken hun oerklinkende tonen laten horen. Daarnaast zijn er meerdere muzikale verrassingen, maar welke dat zijn houdt de organisatie – Erik Mentink en Jos Spiekker – nog even geheim. Onderweg wordt gratis glühwein en warme chocolademelk geschonken, zolang de voorraad strekt.

Wie de lichtjes volgt, komt uit bij een bijzondere eindlocatie waar een optreden gepland staat. Met een beetje geluk dwarrelt er sneeuw en wordt de wandeling nog sfeervoller.

“We hebben opnieuw verborgen plekjes weten te vinden die perfect passen bij de midwintertraditie,” zegt organisator Erik Mentink.

