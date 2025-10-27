31e Brouwerijartikelenbeurs in Groenlo trekt verzamelaars uit binnen- en buitenland

38 keer bekeken

GROENLO – Zondag 2 november 2025 staat Cultureel Centrum De Mattelier weer helemaal in het teken van bierverzamelaars. Het Grolsch Verzamelaars Gilde organiseert dan de 31e Algemene Brouwerijartikelenbeurs, een van de grootste evenementen in zijn soort in Nederland.

Vanaf 10.30 uur openen de deuren voor het publiek. Bezoekers kunnen zich vergapen aan honderden tafels vol glazen, flessen, pullen, viltjes en etiketten. Alle standplaatsen zijn inmiddels volgeboekt, met deelnemers uit heel Nederland en daarbuiten.

“Het is elk jaar weer bijzonder om te zien hoeveel passie en kennis er onder verzamelaars leeft,” zegt een woordvoerder van het Gilde. “De beurs is meer dan ruilen en kopen – het is een ontmoetingsplek voor liefhebbers van brouwerijgeschiedenis.”

Naast de beurs worden drie veilingen gehouden van bijzondere brouwerijartikelen, met nadruk op Grolsch-objecten. De veilingen starten om 11.30, 13.00 en 14.30 uur. Tot 11.00 uur kunnen belangstellenden zelf items inbrengen.

Het Grolsch Verzamelaars Gilde, opgericht in 1993, telt zo’n 500 leden. Zij ontvangen vier keer per jaar het magazine De Klok en komen regelmatig samen tijdens zogeheten Gildebijeenkomsten.

📅 Zondag 2 november 2025, 10.30–15.30 uur

📍 De Mattelier, Mattelierstraat 19, Groenlo

💶 Entree: €3 (gratis voor kinderen t/m 11 jaar)

🔗 Meer info: www.grolschverzamelaarsgilde.nl

