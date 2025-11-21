38e Keiloop Meddo op 28 december: hardlopers uit binnen- en buitenland aan de start

1 keer bekeken

MEDDO – Sportclub Meddo organiseert op zondag 28 december de 38e editie van de Keiloop. Jaarlijks trekt het hardloopevenement deelnemers uit de hele regio, maar ook van ver daarbuiten en zelfs uit het buitenland.

De Keiloop biedt meerdere afstanden. Voor de jeugd t/m 9 jaar is er de 1 kilometer kidsrun. Verder kunnen lopers kiezen uit 3, 5, 10 en 15 kilometer. Voor de langere afstanden werd twee jaar geleden een nieuwe route ingevoerd, deels door het buitengebied en deels door de dorpskern. De enthousiaste reacties hebben ertoe geleid dat nu ook de 3 kilometer een vernieuwd parcours krijgt, met meer publiek langs de route.

Alle deelnemers aan de 1 en 3 kilometer ontvangen een medaille. Voor de snelste lopers op de 5, 10 en 15 kilometer zijn er prijzen in zowel het heren- als damesklassement.

Voorinschrijven kan via inschrijven.nl, maar deelnemers kunnen zich op de dag zelf ook nog aanmelden tot 30 minuten voor de start. Start en finish zijn bij Sportclub Meddo, Eibergseweg 1, waar ook kleedkamers en douches beschikbaar zijn.

📅 Zondag 28 december 2025

📍 SC Meddo, Eibergseweg 1 – Winterswijk-Meddo

💶 1 km €3 / 3 km €5 / 5–10–15 km €9

🔗 inschrijven: https://inschrijven.nl/form/2025122850577-nl

