Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum
GROENLO – In het kader van Orange the World staat op dinsdag 2 december een opvallende trailer op het schoolplein van Scholengemeenschap Marianum aan de Deken Hooijmansingel. In de vrachtwagen wordt de korte film Het ligt aan mij vertoond, een indrukwekkende productie die het thema femicide bespreekbaar maakt. De trailer is tussen 10.00 en 16.30 uur gratis toegankelijk voor iedereen.
De vrachtwagen is een initiatief van de familie Hertgers. Twee jaar geleden werd Sanne Hertgers uit Winterswijk door haar ex-partner om het leven gebracht. Haar vader Wim reist sindsdien door Nederland om aandacht te vragen voor femicide en om vrouwen te waarschuwen voor de zogenaamde “rode vlaggen”: signalen die kunnen wijzen op intieme terreur. Het portret van Sanne maakt deel uit van een reizende expositie over 13 slachtoffers.
De film Het ligt aan mij, geregisseerd door Abid Chand en geschreven door Marlyn van Erp, duurt slechts zeven minuten maar legt volgens kenners “de vinger op de zere plek”. Leerlingen van 4 havo en 5 vwo bekijken de film en gaan daarna in gesprek met leden van Soroptimistclub Achterhoek. Vooraf krijgen zij een korte inleidende les.
Bezoekers van buiten de school zijn eveneens welkom om de trailer te bezoeken. De actie maakt deel uit van Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen meisjes en vrouwen die jaarlijks loopt van 25 november tot 10 december.
📅 Dinsdag 2 december 2025 – 10.00–16.30 uur
📍 S.G. Marianum, Deken Hooijmansingel, Groenlo
💶 Gratis toegang
🔗 www.orangetheworld.nl
