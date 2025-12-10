AchterCast: nieuwe podcastserie geeft kijkje achter de schermen van de Achterhoek

ACHTERHOEK – Wat speelt er écht in de Achterhoek – en wie werken achter de schermen aan oplossingen voor wonen, zorg, mobiliteit en digitalisering? De nieuwe podcast AchterCast wil precies dát laten horen. In elke aflevering staat één actueel thema centraal, met gesprekken, reportages en reacties van inwoners.

De serie is een initiatief van de 8RHK Ambassadeurs en wordt gepresenteerd door Angelique Krüger. Producent is Olga Tops. Bestuurders, ondernemers en projectleiders vertellen hoe zij bouwen aan de Achterhoek van morgen, terwijl luisteraars via straatinterviews en bijdragen van kinderburgemeesters horen wat inwoners belangrijk vinden.

In de eerste aflevering staat de vraag centraal: Hoe bouwen we aan de toekomst zonder de Achterhoek te verliezen? Winterswijks wethouder Emmeke Gosselink gaat in op het Ruimtelijk Perspectief Achterhoek. Daarnaast bezoekt de redactie de Beurzerbeek bij Meddo, waar het waterschap werkt aan klimaatbestendige maatregelen.

De komende afleveringen behandelen thema’s die breed in de regio leven, zoals AI voor mkb’ers, slimme mobiliteit, betaalbaar wonen, gezond ouder worden, en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

🔗 www.8rhk.nl/achtercast | Spotify

