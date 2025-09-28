Achterhoek en Liemers bundelen krachten voor mentaal gezonde samenleving

ACHTERHOEK – De regio’s Achterhoek en Liemers hebben een belangrijke stap gezet richting een sterker mentaal welzijn. Het IZA-transformatieplan ‘Samen en dichtbij bouwen aan mentale gezondheid in de regio’ is officieel goedgekeurd. Met steun van zorgverzekeraar Menzis investeren gemeenten, huisartsen, ggz-instellingen, welzijnsorganisaties en inwoners samen 15,6 miljoen euro in een mentaal gezonde samenleving.

Volgens Menzis brengt het plan zorg, welzijn en inwoners dichter bij elkaar. “Zo zorgen we dat mensen sneller de juiste ondersteuning krijgen en specialistische zorg beschikbaar blijft voor wie dat écht nodig heeft,” aldus de zorgverzekeraar.

Van zorg naar veerkracht

Het plan legt de nadruk op preventie en het versterken van de sociale basis. Inwoners worden minder afhankelijk van professionele zorg door eerder signaleren en samenwerking over domeinen heen. Wethouder Marco Bennink (Oude IJsselstreek): “Niet elke hulpvraag is een zorgvraag. Door samen te werken zorgen we dat inwoners sneller en beter geholpen worden, vaak gewoon in hun eigen omgeving.”

Concreet betekent dit:

meer oplossingen dichtbij huis,

een sterkere verbinding tussen zorg, welzijn en samenleving,

meer nadruk op preventie en veerkracht,

specialistische ggz snel beschikbaar voor wie dat nodig heeft.

Brede samenwerking

Het transformatieplan is opgezet door alle twaalf gemeenten in de Achterhoek en De Liemers, samen met Stadskamer Doetinchem, huisartsenorganisaties HZOIJ, HOOG en Onze Huisartsen, Figulus (welzijn), GGNet, Tactus en IrisZorg.

