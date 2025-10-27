Achterhoek primeur met rondreizende Zorg & Welzijn-truck

39 keer bekeken

ACHTERHOEK – De Achterhoek krijgt als eerste regio in Nederland bezoek van de nieuwe Zorg & Welzijn-truck: een interactieve vrachtwagen die middelbare scholieren laat kennismaken met werken en leren in de zorgsector. Van 3 tot en met 7 november 2025 doet de truck vijf scholen in de regio aan, waaronder Doetinchem, Silvolde, Aalten en Neede.

Het initiatief komt van De Gezondste Regio, een samenwerking van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en een zorgverzekeraar in de Achterhoek, in samenwerking met stichting ZWBT. De bedoeling is jongeren enthousiast te maken voor een toekomst in zorg en welzijn — juist nu de instroom in opleidingen daalt. Tussen 2021 en 2023 nam die instroom in de Achterhoek met 13,4% af, tegenover een landelijk gemiddelde van 8%. Tegelijkertijd dreigt er in 2034 een tekort van ruim 5.000 zorgmedewerkers in de regio.

Tijdens de tour volgen ruim 1.000 leerlingen een erkend LOB-programma met vijf onderdelen, waaronder een VR-ervaring waarbij ze zelf typische zorgtaken uitvoeren.

📅 3 t/m 7 november 2025

📍 Doetinchem, Silvolde, Aalten, Neede

🎓 Voor: leerlingen vmbo, mavo, havo

🔗 www.degezondsteregio.nl | www.zwbt.nl

