Achterhoek Raad werkt aan Visie 2050 en samenwerking

GROENLO – De Achterhoek Raad heeft in haar vergadering de eerste lijnen besproken voor een nieuwe Visie 2050. Daarbij stonden twee pijlers centraal: een toekomstbestendige economie en een levendige samenleving. Ook kwam de versterking van de samenwerking tussen ondernemers, organisaties en overheden (3-O) aan bod.

De Raad benadrukte dat er naast economie, wonen en bereikbaarheid ook meer aandacht moet komen voor landschap, natuur en toerisme. Een voorstel voor een Burgerberaad kreeg gemengde reacties: sommige fracties pleitten voor een pilot, anderen wezen op de bestaande democratische structuren en de kosten.

Vanuit de Board werd geconcludeerd dat de samenwerking positief verloopt en dat de Achterhoek als experimenteerregio verder wil kijken naar nieuwe vormen van participatie. In december worden de contouren van de Visie 2050 en eventuele voorstellen voor samenwerking opnieuw besproken.

Tijdens de vergadering werd verder Inez Rensink benoemd tot secretaris van de Achterhoek Board en Gerdy Hoornenborg (gemeente Aalten) tot lid van de Werkgroep Werkwijze van de Achterhoek Raad.

Wist je dat … De Achterhoek Raad bestaat uit raadsleden van alle acht Achterhoekse gemeenten en heeft als doel om samen koers te bepalen voor de regio?

