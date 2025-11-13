Achterhoek start gezamenlijke aanpak voor wonen, welzijn en zorg

32 keer bekeken

ACHTERHOEK – De samenwerkende organisaties binnen 8RHK ambassadeurs hebben dit najaar een belangrijke stap gezet in de regionale aanpak voor Wonen, Welzijn en Zorg. De betrokken partijen – van gemeenten en woningcorporaties tot zorg- en welzijnsorganisaties – stemden gezamenlijk in met de inhoudelijke koers van de nieuwe Achterhoekse aanpak.

“We kunnen dit alleen samen,” benadrukt Arjen van Gijssel, wethouder in Berkelland en voorzitter Wonen & Vastgoed. “Onze inwoners verdienen een omgeving waar zij zelfstandig en gezond kunnen wonen, met zorg en ondersteuning dichtbij.”

Grote uitdagingen vragen om één regionale lijn

De Achterhoek staat voor stevige opgaven: een groeiend tekort aan passende woningen, vergrijzing, stijgende zorgkosten en personeelstekorten in de zorg. Daarnaast neemt de vraag naar ondersteuning toe. Deze uitdagingen overstijgen gemeentegrenzen, waardoor een regionale visie noodzakelijk is.

Drie pijlers voor de toekomst

De aanpak richt zich op drie hoofdlijnen:

Regie en zeggenschap voor inwoners – meer eigen invloed, dichtbij ondersteuning en aandacht voor positieve gezondheid. Voldoende passende woonruimte – voor ouderen, mensen met speciale woonbehoeften en andere aandachtsgroepen. Zorgzame dorpen, wijken en buitengebied – plekken waar buren elkaar kennen, waar voorzieningen bereikbaar zijn en waar zorg lokaal is georganiseerd.

Samen aan de slag

In het Achterhoekse Plan van Aanpak Wonen, Welzijn en Zorg 2025–2035 bundelen partners hun krachten. Gemeenten, corporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars, inwoners en de provincie Gelderland werken samen aan oplossingen.

Mieke Zemmelink, bestuurder van Azora: “Met regionale afspraken verdelen we zorgvoorzieningen en woningen beter en delen we kennis en goede voorbeelden.”

Ook wordt geïnvesteerd in technologische hulpmiddelen om ouderen langer thuis te laten wonen en in buurtverbinders en een centraal loket voor informatie en advies.

Namens de woningcorporaties benadrukt Hanke Struik (ProWonen): “Ons gezamenlijke doel is helder: zorgen dat iedereen in de Achterhoek prettig kan wonen en leven, met toegang tot de juiste zorg.”

Het plan wordt de komende weken voorgelegd aan de acht Achterhoekse gemeenteraden en aan partners in wonen, welzijn en zorg.

