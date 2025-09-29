Achterhoekse Archeologiedag op 11 oktober in Eibergen
EIBERGEN – Op zaterdag 11 oktober organiseert de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de Achterhoekse Archeologiedag bij het Muldershuis in Eibergen. Het evenement biedt een veelzijdig programma voor jong en oud en staat in het teken van de rijke geschiedenis van de regio.
Het ochtendprogramma voor volwassenen start om 9.15 uur en bevat lezingen over recente opgravingen in de Achterhoek en de bronstijdschat van Eibergen. In de middag, vanaf 13.45 uur, kunnen bezoekers deelnemen aan workshops zoals archeologisch tekenen, middeleeuws textiel en bouwhistorie. Daarnaast zijn er excursies naar onder meer de Eibergse grafheuvels, het middeleeuwse heimaal en Museum de Scheper. De dag wordt afgesloten met een borrel in het Muldershuis.
Voor kinderen vanaf zeven jaar is er een apart programma met interactieve activiteiten. Zij kunnen scherven onderzoeken, botten determineren, wol spinnen of kruidenthee maken. Het kinderprogramma loopt van 10.00 tot 13.30 uur en is vrij toegankelijk, zonder aanmelding.
“Het is een unieke kans om zelf in aanraking te komen met de geschiedenis van de Achterhoek,” aldus de organisatie.
📅 Zaterdag 11 oktober 2025
📍 Muldershuis, Mallumse Molenweg 114, Eibergen
💶 Gratis toegang (aanmelden volwassenen verplicht)
🔗 Meer info en aanmelden
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇