Achterhoekse fietsroute genomineerd voor Fietsroute van het Jaar 2026
ACHTERHOEK – De langeafstandsfietsroute Ode aan het Landschap maakt kans op de titel Fietsroute van het Jaar 2026. De 368 kilometer lange tocht, die dit voorjaar werd geïntroduceerd, voert fietsers door het karakteristieke coulisselandschap van de Achterhoek en langs talrijke cultuurhistorische locaties.
De jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door de Fiets en Wandelbeurs. Een onafhankelijke jury test alle genomineerde routes volledig zelf, beoordeelt de bewegwijzering en kijkt naar de kwaliteit van het landschap, de veiligheid en het gebruiksgemak voor fietsers. Afgelopen zomer bracht de jury een week in de Achterhoek door om alle etappes van Ode aan het Landschap te fietsen.
Volgens de jury biedt de route “bijzondere variatie en een opvallend rustige fietsbeleving.” Vooral de afwisseling tussen open velden, bosranden en historische erven springt eruit. De vele rustpunten, horecagelegenheden en overnachtingsadressen maken de tocht bovendien geschikt voor recreatieve fietsers én langeafstandsliefhebbers.
Ook de informatievoorziening krijgt lof: overzichtelijke kaarten, een toegankelijke website en heldere GPX-bestanden verhogen de gebruiksvriendelijkheid. Wel ziet de jury mogelijkheden voor verbetering bij het beter uitlichten van bezienswaardigheden en ruimere openingstijden van musea langs de route.
Naast de Achterhoekse inzending dingen ook twee Franse routes mee: La Voie Bleue en La Vélidéale. De winnaar wordt op 13 februari 2026 bekendgemaakt tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht.
