Af en toe droog, maar buien blijven de Achterhoek vandaag parten spelen
ACHTERHOEK – De inwoners van de Achterhoek krijgen vandaag te maken met wisselvallig herfstweer. De ochtend verloopt regenachtig, maar vanmiddag zijn er enkele droge momenten te verwachten. Rond het middaguur wordt het tijdelijk wat droger en blijft het vooral bewolkt. Tussen 12.00 en 15.00 uur kan hier en daar zelfs even de zon doorbreken. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 13 tot 14 graden.
Nieuwe buien in de namiddag
Vanaf het eind van de middag trekken opnieuw enkele buien over de regio. Ook vanavond is de kans op regen groot en blijft het bewolkt. De temperatuur daalt dan naar zo’n 10 graden. Wie er vanmiddag nog even op uit wil, doet er goed aan om dit vóór 16.00 uur te doen. Daarna neemt de buienkans weer toe. Kort samengevat: een onstuimige dag met af en toe een droog moment, maar de paraplu blijft voorlopig onmisbaar in de Achterhoek.
