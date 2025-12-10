Afscheid burgemeester Annette Bronsvoort op 26 februari 2026
GROENLO – Inwoners van Oost Gelre krijgen begin 2026 de kans om persoonlijk afscheid te nemen van burgemeester Annette Bronsvoort. Na twaalf jaar burgemeester geweest te zijn, sluit zij op donderdag 26 februari 2026 haar periode in de gemeente af met een openbare afscheidsbijeenkomst.
De avond vindt plaats in Bommelwereld aan de Maarsevoonder in Groenlo. De gemeente nodigt inwoners uit om langs te komen, haar de hand te schudden en samen terug te kijken op haar jarenlange inzet voor Oost Gelre. Er is ruimte voor ontmoetingen, informele gesprekken en natuurlijk een hapje en drankje.
Bronsvoort stond bekend om haar warme en toegankelijke stijl, haar betrokkenheid bij kernen als Groenlo, Lichtenvoorde en de omliggende dorpen, en haar rol tijdens belangrijke regionale dossiers. Met het afscheid sluit zij een periode af waarin samenwerking en nabijheid centraal stonden.
De traditionele nieuwjaarsreceptie komt te vervallen; de gemeente kiest ervoor het officiële moment te bundelen met het afscheid van de burgemeester.
