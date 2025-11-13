Agro Innovatie Event zet vernieuwing in de Achterhoek centraal

1 keer bekeken

ULFT – Op woensdagavond 26 november vindt bij CIVON op het DRU Industriepark de editie Achterhoek & Liemers van het Agro Innovatie Event plaats. De bijeenkomst richt zich op agrariërs en agrofood-ondernemers die willen vernieuwen en inspiratie zoeken in praktijkvoorbeelden uit de regio. De organisatie ligt in handen van De Innovatie Coöperatie, dat ondernemers ondersteunt bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het leggen van waardevolle verbindingen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens het plenaire programma delen diverse doeners hun ervaringen met praktische innovaties. Zo vertellen Inge Vleemingh (Boerderij De Goed Gevulde) en Johannes Regelink (Burgerboerderij De Patrijs) over productontwikkeling en afzet van streekproducten. Daarna laten Dejan Postgens (Groeisamen) en melkveehouder Dennis Yeboah zien hoe precisielandbouw helpt om elke centimeter van het land optimaal te benutten.

Ook komt bladbemesting aan bod: melkveehouder Mathijs Groot Koerkamp en Gijs van Schriek (Groeikracht) delen hun ervaringen met het efficiënter omgaan met stikstof. Verder geeft Gijs Smeman, manager van CIVON, een inkijkje in de plek waar techniek, vakmanschap en innovatie samenkomen.

Na het plenaire gedeelte kunnen bezoekers op het Innovatieplein in gesprek met ondernemers die hun nieuwste ideeën presenteren – van AI voor bodemgezondheid tot het raffineren van gras. Het plein is bedoeld om te inspireren, te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen te laten ontstaan.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)