Akkoord bereikt over inrichting De Molenberg

GROENLO – De gebiedsontwikkeling De Molenberg in Groenlo krijgt steeds duidelijker vorm. De gemeente Oost Gelre laat weten dat vijf betrokken partijen inmiddels inhoudelijk akkoord zijn over een gezamenlijke intentieverklaring. Het document beschrijft hoe het openbaar gebied rondom de Basiliek opnieuw moet worden ingericht en welke afspraken tussen de organisaties daarvoor gelden.

De Molenberg is het gebied rond de Basiliek van de H. Paulus en Ludger, midden in het centrum van Groenlo. Het gaat om een plek met veel historie, maar ook met praktische uitdagingen: de verkeersstromen, de groene inrichting, de looproutes en de relatie met omliggende gebouwen staan al langer op de wenslijst voor verbetering.

De gemeente werkt daarom samen met zorginstelling Marga Klompé, woningcorporatie De Woonplaats, de Parochie HH. Paulus-Ludger en City Centrum aan een toekomstbestendig ontwerp voor het gebied.

Belangrijk punt: de processielaan

Vooral de toegang tot de Basiliek – de zogeheten processielaan – speelt een grote rol. De Parochie wil dat dit deel van de openbare ruimte waardig, veilig en herkenbaar wordt ingericht voor kerkbezoekers en activiteiten.

Bestuurlijk overleg afgerond

Na meerdere gesprekken in november is er nu overeenstemming bereikt over de tekst van de intentieverklaring. De definitieve ondertekening staat gepland voor 16 december.

