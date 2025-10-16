Alleenstaande starter heeft in Gelderland gemiddeld €243.000 spaargeld nodig voor koophuis
ACHTERHOEK – Voor alleenstaande starters in Gelderland is een eigen huis vrijwel onbereikbaar geworden. Uit onderzoek van Independer, gebaseerd op cijfers van het CBS, blijkt dat iemand met een modaal inkomen in 2024 gemiddeld ruim €243.000 tekortkomt om een woning te kunnen kopen. De gemiddelde huizenprijs in de provincie bedroeg vorig jaar €446.000.
Volgens hypotheekexpert Marga Lankreijer-Kos van Independer rijzen de prijzen de pan uit:
“Een huis kopen op één inkomen is allang geen realistisch scenario meer. Zelfs in gemeenten waar woningen relatief goedkoop zijn, vissen alleenstaanden achter het net.”
In 1995 kon iemand met een modaal inkomen in 72% van de Gelderse gemeenten nog een huis kopen. Tijdens de crisis in 2013 was dat gedaald naar 3,6%, en nu – ruim tien jaar later – is er geen enkele gemeente in Gelderland meer waar dat lukt.
De huizenprijzen in de provincie zijn de afgelopen tien jaar gemiddeld met 91% gestegen. Vooral in de Achterhoek is de stijging opvallend:
-
Winterswijk: +134%
-
Aalten: +125%
-
Bronckhorst: +118%
Ook gemeenten als Lochem en Duiven zagen forse prijsstijgingen.
Lankreijer-Kos benadrukt dat veel huishoudens gedwongen zijn om met twee inkomens te werken om überhaupt kans te maken op een koopwoning.
“Met één inkomen een gezin grootbrengen in een appartement van veertig vierkante meter is voor veel mensen simpelweg geen doen.”
📅 Onderzoek gepubliceerd: oktober 2025
📍 Bron: Independer / CBS
🔗 Bekijk het volledige onderzoek
Wist je dat
Winterswijk met een stijging van 134% de grootste prijsstijging van heel Gelderland liet zien? In 2013 kostte een huis er gemiddeld nog geen twee ton — nu ligt dat bedrag ruim boven de vier ton.
