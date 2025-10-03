Alternatieven voor big tech in Bibliotheek Neede
NEEDE – De Bibliotheek Neede organiseert vrijdag 10 oktober om 15.00 uur de workshop ‘Alternatieven voor big tech’. Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken deelnemers de invloed van grote technologiebedrijven en de mogelijkheden van minder commerciële alternatieven.
De workshop gaat in op vragen die veel mensen bezighouden: hoe groot is de macht van bedrijven als Meta en Google? Wat zijn de voor- en nadelen van apps als Facebook, Instagram en Whatsapp? En zijn alternatieven als Signal, Mastodon of Bluesky echt beter?
“Steeds meer gebruikers vragen zich af of ze afhankelijk willen blijven van een paar grote bedrijven,” aldus de organisatie. “Met deze workshop willen we laten zien dat er wél keuzes zijn.”
Deelname is gratis, maar aanmelden wordt aangeraden en kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek of in de vestiging zelf.
📅 Datum: vrijdag 10 oktober, 15.00 uur
📍 Locatie: Bibliotheek Neede
💶 Kosten: gratis
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten
Wist je dat steeds meer gemeenten en organisaties in Nederland overstappen op Signal voor hun interne communicatie, juist vanwege de betere privacybescherming?
