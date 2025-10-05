Alzheimer Café Zutphen bespreekt ‘Rouw en verlies bij dementie’

ZUTPHEN – Op woensdag 15 oktober staat het Alzheimer Café Zutphen e.o. in het teken van ‘Rouw en verlies bij dementie’. Tijdens deze avond gaat het over het langzaam afscheid nemen van een dierbare die door dementie verandert. Bezoekers krijgen handvatten om met deze gevoelens om te gaan en kunnen ervaringen delen met anderen.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten, professionals en belangstellenden. In een informele sfeer is er ruimte voor ontmoeting, herkenning en informatie. Bij de leestafel liggen diverse brochures van Alzheimer Nederland en boeken die men mag lenen of meenemen.

Een vrijwilliger van het café vertelt: “Veel mensen ervaren al vroeg rouw wanneer hun partner of ouder door dementie verandert. Er over praten helpt – juist in een omgeving waar begrip vanzelfsprekend is.”

📅 Woensdag 15 oktober 2025

📍 Het Bornhof, Hobbemakade 246, Zutphen

🕖 Inloop vanaf 19.00 uur, programma 19.30 – 21.00 uur

💶 Toegang gratis

🔗 Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

📞 De Dementielijn: 0800-5088 (dagelijks 9.00–23.00 uur)

Wist-je-dat

Het Alzheimer Café Zutphen al jarenlang een vaste ontmoetingsplek is waar bezoekers niet alleen informatie krijgen, maar ook steun vinden bij elkaar?