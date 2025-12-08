Alzheimer Café Zutphen organiseert avond “Koffie met een verhaal”

ZUTPHEN – In het Alzheimer Café komen elke maand mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals samen voor ontmoeting en praktische informatie. Op woensdag 17 december staat in Buurtcentrum Het Bornhof opnieuw het thema “Koffie met een verhaal” centraal, na de positieve reacties van eerdere edities.

Tijdens deze informele bijeenkomst delen bezoekers hun ervaringen over leven met dementie. Ervaringsverhalen bieden herkenning, troost én inzichten in hoe om te gaan met veranderingen, hulpvragen en het behouden van moed. “Mensen die dementie van dichtbij meemaken, begrijpen elkaar als geen ander,” aldus de organisatie.

Naast het programma is er ruimte om rustig in gesprek te gaan. Op de leestafel liggen gratis brochures van Alzheimer Nederland en boeken die ter plekke ingezien of geleend kunnen worden. Vrijwilligers en professionals zijn aanwezig om bezoekers te begeleiden.

De avond is laagdrempelig en bedoeld voor iedereen die met dementie te maken heeft of meer wil weten.

Datum: woensdag 17 december 2025

⏰ Tijd: Inloop 19.00 uur, programma 19.30–21.00 uur

📍 Locatie: Buurtcentrum Het Bornhof, Hobbemakade 246, Zutphen

💶 Kosten: Gratis

🔗 Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

📞 Dementielijn: 0800-5088

