Alzheimer Trefpunt organiseert bijeenkomst over palliatieve zorg en euthanasie bij dementie

43 keer bekeken

LICHTENVOORDE – Op woensdag 26 november houdt Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk een informatieve bijeenkomst in Den Diek over palliatieve zorg en euthanasie bij dementie. De avond is bedoeld voor mensen met een beginnende vorm van dementie, mantelzorgers, naasten en andere belangstellenden.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Gastspreker is Vincent Luttikholt, specialist ouderengeneeskunde bij Careaz, SCEN-arts en palliatief consulent in de Oost-Achterhoek, onder andere bij het SKB in Winterswijk en het landelijk nachtteam. Hij gaat in op de gevolgen van dementie in de laatste levensfase, het belang van tijdige afstemming met familie en de samenwerking tussen zorgprofessionals.

Ook komen gevoelige maar belangrijke thema’s aan bod, zoals wilsbekwaamheid, euthanasie bij dementie en palliatieve sedatie. Bezoekers krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen. “Veel mensen worstelen met wat er op hen afkomt bij dementie. Duidelijkheid en goede gesprekken maken echt verschil,” aldus Luttikholt.

Het Alzheimer Trefpunt biedt naast informatie ook ruimte voor ontmoeting, het delen van ervaringen en sociaal contact.

📅 Feitenblok

Datum: woensdag 26 november

Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30, Lichtenvoorde

Inloop: vanaf 19.30 uur

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Kosten: gratis

Website: alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)