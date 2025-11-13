Alzheimer Trefpunt organiseert bijeenkomst over palliatieve zorg en euthanasie bij dementie
LICHTENVOORDE – Op woensdag 26 november houdt Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk een informatieve bijeenkomst in Den Diek over palliatieve zorg en euthanasie bij dementie. De avond is bedoeld voor mensen met een beginnende vorm van dementie, mantelzorgers, naasten en andere belangstellenden.
Gastspreker is Vincent Luttikholt, specialist ouderengeneeskunde bij Careaz, SCEN-arts en palliatief consulent in de Oost-Achterhoek, onder andere bij het SKB in Winterswijk en het landelijk nachtteam. Hij gaat in op de gevolgen van dementie in de laatste levensfase, het belang van tijdige afstemming met familie en de samenwerking tussen zorgprofessionals.
Ook komen gevoelige maar belangrijke thema’s aan bod, zoals wilsbekwaamheid, euthanasie bij dementie en palliatieve sedatie. Bezoekers krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen. “Veel mensen worstelen met wat er op hen afkomt bij dementie. Duidelijkheid en goede gesprekken maken echt verschil,” aldus Luttikholt.
Het Alzheimer Trefpunt biedt naast informatie ook ruimte voor ontmoeting, het delen van ervaringen en sociaal contact.
📅 Feitenblok
-
Datum: woensdag 26 november
-
Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30, Lichtenvoorde
-
Inloop: vanaf 19.30 uur
-
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
-
Kosten: gratis
-
Website: alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025 10
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- Nieuwe locatie Vaccinatiepunt geopend in Zutphen 2
- Racetalent Hugo van der Velden triomfeert in Assen 2
- Brouwersgrachtconcert 2026: Amsterdamse gezelligheid aan de gracht in Groenlo 2
- Herfstwandeling rond Neede: genieten van kleur en rust 2
Trending deze week
- Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025 10
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 2
- Brouwersgrachtconcert 2026: Amsterdamse gezelligheid aan de gracht in Groenlo 2
- Racetalent Hugo van der Velden triomfeert in Assen 2
- Nieuwe locatie Vaccinatiepunt geopend in Zutphen 2
- Boh Foi Toch sluit jubileumjaar af met dubbel-lp Onmundeg Mooi 1