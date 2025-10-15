Alzheimer Trefpunt: ‘Ouderen en verkeer’
LICHTENVOORDE – Op woensdag 22 oktober organiseert Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk een bijeenkomst in Cultureel Centrum Den Diek in Lichtenvoorde. Thema van de avond is ‘Ouderen en verkeer’.
De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met een beginnende vorm van dementie, hun mantelzorgers, naasten en andere belangstellenden. Het trefpunt biedt informatie, ruimte voor vragen en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen in een informele sfeer.
Gastspreker deze avond is Richard ter Bekke, coördinator verkeer bij het politie basisteam Achterhoek Oost. Hij vertelt hoe de politie omgaat met verkeerszaken waarbij de rijgeschiktheid van bestuurders een rol speelt, hoe de samenwerking met het CBR verloopt en welke procedures worden gevolgd bij een beoordeling of invordering van het rijbewijs.
📅 Woensdag 22 oktober 2025
🕗 Inloop: vanaf 19.30 uur – Programma: 20.00 tot 21.30 uur
📍 Den Diek, Dijkstraat 30, Lichtenvoorde (ingang Hamelandhal)
💶 Toegang: gratis, reserveren niet nodig
🔗 Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland
📞 Alzheimer Nederland Oost-Gelderland: 06 – 1351 4411
Wist je dat de Alzheimer Trefpunten in de Achterhoek maandelijks bijeenkomsten organiseren waar mantelzorgers en mensen met dementie steun, kennis en contact vinden?
