wo 15 okt — Groenlo: 12°C • 11°–14° meer weer →

Alzheimer Trefpunt: ‘Ouderen en verkeer’

Redactie 15 oktober 2025 247
Richard ter Bekke

Richard ter Bekke - Foto: PR

LICHTENVOORDE – Op woensdag 22 oktober organiseert Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk een bijeenkomst in Cultureel Centrum Den Diek in Lichtenvoorde. Thema van de avond is ‘Ouderen en verkeer’.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met een beginnende vorm van dementie, hun mantelzorgers, naasten en andere belangstellenden. Het trefpunt biedt informatie, ruimte voor vragen en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen in een informele sfeer.

Gastspreker deze avond is Richard ter Bekke, coördinator verkeer bij het politie basisteam Achterhoek Oost. Hij vertelt hoe de politie omgaat met verkeerszaken waarbij de rijgeschiktheid van bestuurders een rol speelt, hoe de samenwerking met het CBR verloopt en welke procedures worden gevolgd bij een beoordeling of invordering van het rijbewijs.

📅 Woensdag 22 oktober 2025
🕗 Inloop: vanaf 19.30 uur – Programma: 20.00 tot 21.30 uur
📍 Den Diek, Dijkstraat 30, Lichtenvoorde (ingang Hamelandhal)
💶 Toegang: gratis, reserveren niet nodig
🔗 Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland
📞 Alzheimer Nederland Oost-Gelderland: 06 – 1351 4411

Wist je dat de Alzheimer Trefpunten in de Achterhoek maandelijks bijeenkomsten organiseren waar mantelzorgers en mensen met dementie steun, kennis en contact vinden?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Zondagochtend begint met een goed verhaal.
Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox.

Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen

Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen

Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen.

KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vindt u dit bericht leuk?