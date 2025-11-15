André Manuel terug bij Rockcafé Taste in Groenlo

28 keer bekeken

ROENLO – Cabaretier André Manuel keert op zondag 23 november om 15.30 uur terug naar Rockcafé Taste met zijn nieuwe voorstelling Het Goddelijke Lichaam. Net als bij eerdere edities in Groenlo was de show razendsnel uitverkocht.

Het Goddelijke Lichaam is het tweede deel van een drieluik waarin Manuel de mens en de mensheid ontleedt. Hij gaat in op het lichaam in al zijn absurditeit en kwetsbaarheid: van hamlappen en protheses tot ijdelheid, micropenissen, snijwonden en kannibalisme. Ook grote thema’s zoals Gaza, Marioepol, orgaanhandel in de Gouden Eeuw en de vraag waarom we anderen laten lijden, komen voorbij.

De voorstelling staat bol van rauwe satire en scherpe observaties. “André blijft een publieksfavoriet. Zijn stijl past perfect bij de sfeer van Taste,” laat Rockcafé Taste weten.

Wie geen kaartje heeft bemachtigd, kan nog kijken op TicketSwap. Daar verschijnen bij uitverkochte shows vaak nog kaarten van mensen die hun ticket niet kunnen gebruiken.

📅 Datum: uitverkocht – eventuele kaarten via doorverkoop

📍 Locatie: Rockcafé Taste, Groenlo

💶 Kosten: afhankelijk van doorverkoop

🔗 Website: ticketswap.nl

