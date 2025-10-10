ANWB-winkel Winterswijk heropent na metamorfose

WINTERSWIJK – Na een intensieve verbouwing van zes weken opent de ANWB-winkel aan de Wooldstraat 26 op dinsdag 14 oktober opnieuw haar deuren. De voormalige outlet is omgetoverd tot een volwaardige ANWB-winkel met een frisse, eigentijdse uitstraling én oog voor het verleden.

Bij de renovatie is extra aandacht besteed aan het karakter van het pand: de gevel is hersteld in de stijl van vroeger, waardoor het gebouw zijn authentieke aanblik terugkreeg. De vernieuwde winkel is ruim 360 m² groot en biedt een breed assortiment aan vertrouwde ANWB-producten, zoals wandelschoenen, outdoorjassen, fietsaccessoires en reisgadgets.

Een deel van de outlet blijft behouden in een apart gedeelte van circa 70 m², waar klanten nog steeds kunnen profiteren van aanbiedingen uit eerdere collecties. De outlet bleek sinds de opening in januari vorig jaar bijzonder populair, mede dankzij de vele Duitse bezoekers. Daarom koos de ANWB bewust voor een combinatie van reguliere collectie en outlet.

📅 Heropening: dinsdag 14 oktober 2025

📍 Locatie: ANWB-winkel, Wooldstraat 26, Winterswijk

🕒 Openingstijden: volgens reguliere ANWB-winkeltijden

🔗 Meer info: www.anwb.nl/winkels

Wist je dat de ANWB inmiddels 73 winkels in Nederland heeft, waar klanten terechtkunnen voor persoonlijk reis- en outdooradvies?

