Arbeidsmarkt Achterhoek: meer WW, maar personeel blijft schaars

ACHTERHOEK – Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in een jaar tijd met bijna 17 procent gestegen. Eind augustus 2025 verstrekte UWV in de regio 2.520 WW-uitkeringen, 16,9 procent meer dan een jaar eerder. Landelijk was de stijging met 9,8 procent een stuk lager. Toch blijft de arbeidsmarkt in de Achterhoek krap: werkgevers hebben nog steeds grote moeite om vacatures te vervullen.

De krapte op de arbeidsmarkt bereikte in 2022 een historisch hoogtepunt. Sindsdien is er wat afname, maar vooral in sectoren als zorg, onderwijs, ICT en techniek is de vraag naar personeel onverminderd groot.

Volgens arbeidsmarktadviseur Laura Boers (UWV) spelen maatschappelijke opgaven hierin een rol: “Vooral in zorg en onderwijs blijven de personeelstekorten waarschijnlijk sterk aanwezig. De vraag naar personeel blijft hier groot,” zegt zij.

Het UWV ondersteunt werkgevers onder meer via WerkgeversServicepunten in Gelderland en door evenementen te organiseren. Zo kunnen werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten en worden bedrijven geholpen om breder te werven of hun werk anders in te richten.

📊 Feiten Achterhoek (augustus 2025)

WW-uitkeringen: 2.520

Maandelijkse stijging: +0,1%

Jaarlijkse stijging: +16,9% (landelijk +9,8%)

Arbeidsmarkt: nog steeds krap, vooral in zorg, onderwijs, ICT en techniek

🔗 Meer info: UWV Arbeidsmarktinformatie

