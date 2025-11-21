Arriva past dienstregeling aan: Groenlo sneller verbonden met regio
GROENLO – Groenlo krijgt vanaf 14 december een merkbaar betere ov-aansluiting. Arriva voert in heel Gelderland een vernieuwde dienstregeling in en onder de nieuwe naam RRReis gaan bussen en treinen vaker en sneller rijden. De vervoerder blijft bovendien nog zeker 17 jaar actief in de Achterhoek en Rivierenland.
Voor inwoners van Groenlo springt vooral de introductie van lijn 75 (Aalten – Groenlo) in het oog. Deze verbinding levert in de spits ruim een kwartier tijdwinst richting Enschede op. Daarmee verbetert de aansluiting op zowel Twente als de rest van de Achterhoek.
Ook in de regio verandert veel. Lijn 57 Deventer – Borculo gaat doordeweeks twee keer per uur rijden en wordt voortaan ook ’s avonds en in het weekend aangeboden. Lijn 72 rijdt niet langer alleen tussen Lichtenvoorde en Neede, maar door tot Borculo, wat de bereikbaarheid van de kleinere kernen vergroot.
Op het spoor wordt de dienstregeling eveneens opgevoerd. Tussen Arnhem en Winterswijk rijden op zondagochtend meer treinen. De trein Lochem – Zutphen (RS24) sluit in het weekend direct aan op de sneltrein naar Apeldoorn, waardoor reizigers richting de Randstad tot vijftien minuten sneller zijn.
Onder de naam RRReis krijgen alle voertuigen in Gelderland, Overijssel en Flevoland een herkenbare uitstraling. De treinen en bussen zijn volledig Zero Emissie, zodat ze zonder CO₂-uitstoot rijden.
Vanaf 1 december is de complete dienstregeling te bekijken via de reisplanners en op RRReis.nl.
