ASN Bank zoekt doeners uit Gelderland voor Gouden Eekhoorn Awards

GELDERLAND – ASN Bank is op zoek naar inspirerende inwoners uit Gelderland die zich inzetten voor een mooiere wereld. De inschrijving voor de tweede editie van de Gouden Eekhoorn Awards is geopend. De bank roept burgers op om kleine, lokale projecten aan te melden die bijdragen aan duurzaamheid, verbondenheid of sociale verbetering in hun omgeving. Denk aan initiatieven zoals het aanleggen van geveltuinen, kledingruilbeurzen of buurtactiviteiten tegen eenzaamheid.

De Gouden Eekhoorn Awards zijn bedoeld voor mensen die, vaak zonder veel middelen, een positief verschil maken in hun straat, dorp of stad. ASN Bank wil deze ‘doeners’ in het zonnetje zetten en hen belonen met erkenning én een geldprijs van €2.500.

Er zijn drie categorieën:

Individuele projecten

Groepsinitiatieven

Projecten van jongeren onder de 18 jaar

Iedereen mag meedoen: of je nu zelf actief bent, met anderen samenwerkt of een jongere bent met een goed idee. Ook nominaties van anderen zijn welkom. Inschrijven kan tot 7 september om 17.00 uur via de website vanafhier.nl/asn-gouden-eekhoorn.

ASN Bank gelooft dat juist deze kleine initiatieven samen een grote impact kunnen hebben. “Elke stap richting een mooiere toekomst telt,” aldus de organisatie. Op de website zijn ook de voorwaarden en inspirerende voorbeelden van eerdere winnaars te vinden.

