Auteur Peter Buwalda te gast in Bibliotheek Neede

NEEDE – Op zondag 26 oktober is bestsellerauteur Peter Buwalda te gast in de vernieuwde Bibliotheek Neede. Tijdens een uitgebreid interview vertelt hij over zijn nieuwste roman De Ja-knikker, het langverwachte vervolg op Otmars zonen. Het gesprek begint om 14.30 uur.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Na zes jaar wachten is De Ja-knikker eindelijk verschenen – de ontknoping van Buwalda’s literaire drieluik dat begon met het succesvolle Bonita Avenue. In die debuutroman uit 2010 veroverde Buwalda direct de Nederlandse literatuurwereld, goed voor prijzen als de Academica Debutantenprijs, Anton Wachterprijs en Selexyz Debuutprijs.

In 2019 volgde Otmars zonen, waarin Buwalda terugkeerde naar de universiteitswereld van Enschede. Met De Ja-knikker rondt hij dit epische verhaal af. In Neede vertelt hij over zijn schrijverschap, inspiratie en personages die inmiddels een plek hebben veroverd in de Nederlandse literatuur.

📅 Zondag 26 oktober 2025

🕝 Aanvang: 14.30 uur

📍 Bibliotheek Neede

💶 Toegang: gratis, aanmelden verplicht

🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist je dat Peter Buwalda zijn debuutroman Bonita Avenue oorspronkelijk in drie delen wilde schrijven – en dat De Ja-knikker dit plan nu eindelijk voltooit?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)