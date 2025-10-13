Auteur Peter Buwalda te gast in Bibliotheek Neede
NEEDE – Op zondag 26 oktober is bestsellerauteur Peter Buwalda te gast in de vernieuwde Bibliotheek Neede. Tijdens een uitgebreid interview vertelt hij over zijn nieuwste roman De Ja-knikker, het langverwachte vervolg op Otmars zonen. Het gesprek begint om 14.30 uur.
Na zes jaar wachten is De Ja-knikker eindelijk verschenen – de ontknoping van Buwalda’s literaire drieluik dat begon met het succesvolle Bonita Avenue. In die debuutroman uit 2010 veroverde Buwalda direct de Nederlandse literatuurwereld, goed voor prijzen als de Academica Debutantenprijs, Anton Wachterprijs en Selexyz Debuutprijs.
In 2019 volgde Otmars zonen, waarin Buwalda terugkeerde naar de universiteitswereld van Enschede. Met De Ja-knikker rondt hij dit epische verhaal af. In Neede vertelt hij over zijn schrijverschap, inspiratie en personages die inmiddels een plek hebben veroverd in de Nederlandse literatuur.
📅 Zondag 26 oktober 2025
🕝 Aanvang: 14.30 uur
📍 Bibliotheek Neede
💶 Toegang: gratis, aanmelden verplicht
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten
Wist je dat Peter Buwalda zijn debuutroman Bonita Avenue oorspronkelijk in drie delen wilde schrijven – en dat De Ja-knikker dit plan nu eindelijk voltooit?
