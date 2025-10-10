Aziatische kunst in Galerie KiK: ontmoeting tussen traditie en verbeelding
GROENLO – Vanaf 13 oktober is in het Koetshuis bij Galerie KiK een bijzondere overzichtstentoonstelling te zien met Aziatische kunst uit de collectie van Thieu Nikkessen. De expositie toont verfijnde lacquerpaintings en expressieve papier-maché sculpturen, zorgvuldig verzameld door de 94-jarige kunstkenner en verzamelaar.
Nikkessen, al decennia een toonaangevend liefhebber van Vietnamese kunst, deelt in deze tentoonstelling zijn passie voor kleur, textuur en karakter. Zijn levensmotto, “Art is a way of life”, vormt de rode draad door zijn werk en verzamelingen. Naast verzamelaar is hij ook uitgever en adviseur, en bracht hij meerdere kunstboeken uit.
De tentoonstelling nodigt bezoekers uit om zich te laten verwonderen door de verfijning en verbeeldingskracht van Aziatische kunst – een ontmoeting tussen traditie en persoonlijke beleving.
📅 13 oktober 2025 – 16 januari 2026
🕑 Bezoek: werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur
📍 Koetshuis, Galerie KiK, Nieuwestraat 22, Groenlo
💶 Toegang: gratis
🔗 Meer info: www.galeriekik.nl
Wist je dat Thieu Nikkessen al meer dan zeventig jaar actief is als verzamelaar van Vietnamese kunst en wereldwijd tentoonstellingen heeft bezocht?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 3
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 3
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 3
- Nieuwe stichting neemt sporthal Den Elshof over 1
- Lezing over de stormramp van Borculo (1925) 1
Trending deze week
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 3
- Gratis puppy-handbal bij HV Grol 1
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 1
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 3
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 3