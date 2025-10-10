Aziatische kunst in Galerie KiK: ontmoeting tussen traditie en verbeelding

GROENLO – Vanaf 13 oktober is in het Koetshuis bij Galerie KiK een bijzondere overzichtstentoonstelling te zien met Aziatische kunst uit de collectie van Thieu Nikkessen. De expositie toont verfijnde lacquerpaintings en expressieve papier-maché sculpturen, zorgvuldig verzameld door de 94-jarige kunstkenner en verzamelaar.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Nikkessen, al decennia een toonaangevend liefhebber van Vietnamese kunst, deelt in deze tentoonstelling zijn passie voor kleur, textuur en karakter. Zijn levensmotto, “Art is a way of life”, vormt de rode draad door zijn werk en verzamelingen. Naast verzamelaar is hij ook uitgever en adviseur, en bracht hij meerdere kunstboeken uit.

De tentoonstelling nodigt bezoekers uit om zich te laten verwonderen door de verfijning en verbeeldingskracht van Aziatische kunst – een ontmoeting tussen traditie en persoonlijke beleving.

📅 13 oktober 2025 – 16 januari 2026

🕑 Bezoek: werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur

📍 Koetshuis, Galerie KiK, Nieuwestraat 22, Groenlo

💶 Toegang: gratis

🔗 Meer info: www.galeriekik.nl

Wist je dat Thieu Nikkessen al meer dan zeventig jaar actief is als verzamelaar van Vietnamese kunst en wereldwijd tentoonstellingen heeft bezocht?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)