Basisschool IJzevoorde krijgt eigen Smaaktuintje: kinderen planten eetbaar mini-bos

DOETINCHEM – Op het plein van Basisschool IJzevoorde is sinds vrijdag 21 november een nieuw Smaaktuintje te vinden. Leerlingen van groep 5/6 plantten samen met IVN Natuureducatie een eetbaar mini-bos van 30 m² vol bomen, struiken en kruiden. Het project maakt het schoolplein groener én leert kinderen waar voedsel vandaan komt.

Een Smaaktuintje bestaat uit vijf lagen – van bodembedekkers tot kleine bomen – gebaseerd op de voedselbosmethodiek. Kinderen ontdekken zo hoe voedsel groeit, hoe je planten verzorgt en welke delen je kunt eten. Bij het tuintje hoort ook educatiemateriaal, waarmee de school zelf verder aan de slag gaat.

Tijdens de plantdag gingen de leerlingen enthousiast aan de slag. Ze zetten planten als appel- en amandelbomen in de grond, maar ook onbekendere soorten zoals brave hendrik en colakruid. Daarna werden er zelfs appels gepoft boven een vuurtje.

Leerling Nienke:

“Ik hou van planten. Ik heb thuis ook veel planten. Straks kunnen we proeven wat hier allemaal groeit.”

Schoolleider Jos Teunis opende het tuintje samen met leerlingen:

“We zaaien in de grond, maar oogsten bij de kinderen.”

Elzemieke Brouwer van de gemeente benadrukte het belang:

“Het smaaktuintje leert kinderen duurzaam omgaan met voedsel en draagt bij aan biodiversiteit.”

Het project is onderdeel van een groter initiatief van IVN. Met subsidie van de provincie Gelderland worden tussen 2025 en 2028 in totaal 28 smaaktuintjes aangelegd op schoolpleinen. Ook moestuincoach Martin Hoorweg uit de regio werkte mee aan dit tuintje.

