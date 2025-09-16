Beatline terug in Groenlo met nieuwe bezetting en sixties-vibes

GROENLO – Op zaterdag 20 september om 20.00 uur staat cultuurcentrum De Mattelier in het teken van de sixties. De Twentse coverband Beatline maakt een frisse doorstart met een nieuwe bezetting, maar met dezelfde passie voor de muziek die een generatie bepaalde.

Het repertoire van Beatline bestrijkt de periode 1955-1975, met nummers van onder meer The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks en The Hollies. Zodra de eerste akkoorden klinken, lijkt het alsof de jaren ’60 herleven.

De band nam in maart afscheid van de oorspronkelijke formatie, maar Jan le Loux besloot Beatline voort te zetten. Sinds april 2025 bestaat de band uit:

Jan le Loux – zang en ritmegitaar (The Indeeds, Trio Baggus)

Dick Dijkstra – zang en basgitaar (Lesley Four, Life, Butterfly)

Bert ten Boschke – sologitaar (Butterfly)

Herman Cousijnsen – zang en drums (Spencer, Balance, Bob East Showband, The Indeeds, Trio Baggus)

Of je nu komt om te dansen, mee te zingen of te genieten van muzikaal vakmanschap: Beatline belooft een avond vol herkenning, ritme en rock.

📅 Zaterdag 20 september 2025

📍 De Mattelier, Groenlo

🕗 Aanvang: 20.00 uur

💶 Tickets: via De Mattelier of aan de zaal (zolang de voorraad strekt)

Wist je dat Beatline al sinds de jaren zestig een begrip is in Twente en de Achterhoek, en nog altijd meerdere generaties publiek weet te trekken?

