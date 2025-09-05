Bewonersinitiatieven krijgen groen licht in Bronckhorst

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zet een nieuwe stap in het gebiedsproces Leefbaar en Sportief Bronckhorst. Na een periode van uitstel zijn vijf bewonersinitiatieven alsnog goedgekeurd door het college van B&W. De gemeenteraad wordt gevraagd €866.640 beschikbaar te stellen om de plannen te realiseren.

Het proces begon vorig jaar met 28 initiatieven van inwoners en verenigingen. Zij ontvingen subsidie, maar een aantal plannen was toen nog onvoldoende uitgewerkt. Dankzij aanvullingen en aanpassingen zijn nu vijf van deze plannen alsnog klaar voor uitvoering. Eén voorstel voldeed niet volledig aan de voorwaarden; daarvoor wordt gezocht naar een alternatief.

Volgens de gemeente zijn de initiatieven belangrijk om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. Het gaat om voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan sterke verenigingen, meer ontmoeting en een hechte gemeenschap. Wethouders benadrukken dat het niet alleen om geld gaat: “Het proces heeft ook geleid tot meer samenwerking tussen inwoners, verenigingen en de gemeente.”

Alle initiatieven moesten voldoen aan duidelijke spelregels, zoals draagvlak in de gemeenschap en een bijdrage aan vitale dorpen. Het programma is een voorbeeld van hoe Bronckhorst inwoners meer wil betrekken bij de toekomst van hun dorp.

🔗 www.bronckhorst.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)