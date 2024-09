Bibliotheek helpt met loopbaanontwikkeling

OOST-ACHTERHOEK – Het vinden van werk dat echt bij je past, is niet altijd eenvoudig. De Bibliotheek biedt ondersteuning bij het ontdekken van wat je wilt en hoe je dit kunt bereiken. Dit najaar worden er daarom online bijeenkomsten georganiseerd die gratis te volgen zijn. Deze bijeenkomsten bieden inspiratie voor iedereen die zich wil ontwikkelen in zijn of haar loopbaan. Deelname aan alle bijeenkomsten is kosteloos, en inschrijven kan via www.oostachterhoek.nl/jobon of in de vestigingen van de Bibliotheek.

Online bijeenkomsten

De online bijeenkomsten zijn bedoeld om inspiratie te bieden aan iedereen die zich wil ontwikkelen in zijn of haar loopbaan. De webinars behandelen diverse onderwerpen, zoals jezelf presenteren op LinkedIn, netwerken en storytelling. Het volledige aanbod is te vinden via www.oostachterhoek.nl/jobon. De online bijeenkomsten vinden vanaf 11 september wekelijks plaats op woensdagochtend om 10.00 uur. Elke bijeenkomst kan afzonderlijk gevolgd worden.