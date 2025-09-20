Bibliotheek Neede opent nieuwe creatieve ruimte met Maaklab

NEEDE– De Bibliotheek Neede breidt uit met een gloednieuwe ruimte waar ontmoeten, leren en maken centraal staan. Op vrijdag 3 oktober wordt de uitbreiding feestelijk geopend door wethouder Betsy Wormgoor.

Na de officiële handeling om 19.00 uur kunnen bezoekers de nieuwe plek verkennen en onder het genot van een hapje en drankje kennismaken met het aanbod.

Blikvanger van de uitbreiding is het Maaklab, een creatieve omgeving waar jong en oud kunnen experimenteren en leren. Bezoekers kunnen er workshops volgen, met digitale toepassingen aan de slag gaan of lezingen en voorstellingen bijwonen.

Het openingsweekend staat in het teken van een breed programma met activiteiten voor alle leeftijden. Van creatieve sessies tot informatieve ontmoetingen: de bibliotheek wil inwoners uitdagen om samen te ontdekken, maken en leren. Iedere bezoeker krijgt bovendien een kleinigheidje mee naar huis als blijvende herinnering.

“Met het Maaklab creëren we een plek waar iedereen zijn nieuwsgierigheid kan volgen en nieuwe ideeën kan uitproberen,” aldus de bibliotheek.

📅 Vrijdag 3 oktober 2025, 19.00 uur

📍 Bibliotheek Neede

💶 Gratis toegang

🔗 www.oostachterhoek.nl

