Bibliotheek Neede organiseert schrijfavonden voor creatievelingen
NEEDE – Schrijven hoeft geen eenzame bezigheid te zijn. Daarom organiseert de Bibliotheek Neede in december twee Schrijftafel-avonden, bedoeld voor iedereen die graag in rust wil schrijven én anderen wil ontmoeten die met taal bezig zijn.
Tijdens de avonden werken deelnemers het eerste uur in stilte aan hun eigen verhaal, gedicht, blog of ander schrijfproject. In het tweede uur is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan schrijfster, vertaalster en creativiteitscoach Anna Boland. Zij begeleidt de groep en helpt schrijvers verder in hun creatieve proces.
De Schrijftafel is laagdrempelig en geschikt voor zowel beginnende als ervaren schrijvers.
📅 Donderdag 4 en 18 december 2025 – 19.30 tot 21.00 uur
📍 Bibliotheek Neede
💶 Gratis, aanmelden gewenst
🔗 www.oostachterhoek.nl/schrijftafel
