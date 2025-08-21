Bibliotheek Oost Achterhoek organiseert voorlichting ‘Durf Digitaal!’

ACHTERHOEK – Op woensdag 10 september organiseert de Bibliotheek Oost Achterhoek in al haar vestigingen – Ruurlo, Borculo, Eibergen, Neede, Lichtenvoorde, Groenlo en Winterswijk – een voorlichtingsbijeenkomst over het digitale aanbod. Tijdens deze gratis bijeenkomst wordt het cursusaanbod voor het najaar van 2025 gepresenteerd en is er gelegenheid om je direct in te schrijven. De bijeenkomsten starten om 10.00 uur.

Digitale vaardigheden voor iedereen

Met de campagne Durf Digitaal! wil de Bibliotheek laten zien dat iedereen baat heeft bij digitale vaardigheden. Het gaat om het leren omgaan met apparaten als computer, tablet en smartphone, maar ook om praktische toepassingen zoals betalen met een pinpas of reizen met de ov-chipkaart.

De wereld wordt steeds digitaler en dat kan lastig zijn voor wie hier minder handig in is. De Bibliotheek biedt daarom ondersteuning, zowel voor beginners als voor mensen die hun digitale kennis willen verdiepen. Nieuw dit najaar is een reeks workshops rond ‘digitaal burgerschap’, waarin onder meer veilig internetgebruik en online participatie centraal staan.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.oostachterhoek.nl/durfdigitaal of bij één van de vestigingen van de Bibliotheek Oost Achterhoek.

