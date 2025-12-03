BIEBlab Neede laat volwassenen kennismaken met programmeren met de Micro:bit
NEEDE – In de Bibliotheek Neede vindt op vrijdag 12 december om 10.00 uur een nieuwe editie van het BIEBlab voor volwassenen plaats. Dit keer staat de Micro:bit centraal: een klein en toegankelijk computersysteem dat wereldwijd wordt gebruikt om beginners te leren programmeren. Deelname is gratis en iedereen kan meedoen, ook zonder technische ervaring.
Tijdens de workshop leren deelnemers hoe de Micro:bit werkt en hoe je eenvoudige programma’s kunt schrijven. Het BIEBlab is bedoeld om volwassenen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met nieuwe technologieën. Naast programmeren met de Micro:bit zijn er ook andere technieken om te ontdekken, zoals de 3D-printer en VR.
Een medewerker van de bibliotheek begeleidt de workshop en helpt deelnemers stap voor stap op weg. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblabvolwassenen.
📅 Vrijdag 12 december 2025, 10.00 uur
📍 Bibliotheek Neede
💶 Gratis deelname
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/bieblabvolwassenen
